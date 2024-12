Gqitalia.it - Con Matteo Arnaldi e la golden generation il tennis italiano non è mai stato così bello

Come in una pubblicità anni '80, con le famiglie felici che si trovano a tavola e sfoggiano sorrisi a trentadue denti, immersi in un’atmosfera di serenità. Il, per utilizzare una metafora, è questo: una famiglia felice, anzi di più, vincente. Non avevamo mai visto il movimentotico del nostro Paesecompetitivo: Jannik Sinner sul tetto del mondo è soltanto la punta dell’iceberg, perché ci sono ben otto giocatori nella top 100 del ranking Atp. Siamo di fronte a una, una di quelle cose eccezionali, quasi uniche.Abiti e calzatureGoose, classe 2001 e coetaneo dei vari Sinner, Musetti, Cobolli, è uno dei moschettieri di questa brillante generazione. Èprotagonista del trionfonella Davis del 2023, la riconquista tricolore dell’insalatiera a 47 anni di distanza dall’ultima volta, e oggi è stabilmente tra i 40 giocatori più forti al mondo.