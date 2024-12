Ilnapolista.it - Con i Mondiali del 2030 i calciatori potranno passare dal lamentarsi del «si gioca troppo» al «si vola troppo»

La discussione negli ultimi giorni si è focalizzata sull’assegnazione deidel 2034 all’Arabia Saudita, ma Alessandro Vocatelli sulla Gazzetta oggi pone l’accetto sull’assurdità di quelli delche si terranno in sei nazioni e addirittura tre continenti. Si giocherà infatti in Europa, con Spagna e Portogallo; in Africa, con una puntata significativa in Marocco; e addirittura in Sudamerica, con Argentina, Paraguay e Uruguay coinvolte nell’organizzazione.Leggi anche: Il Telegraph attacca Infantino: “L’assegnazione delall’Arabia è la più vile svendita dello sport”Quarantotto nazionali si dovranno spostare insomma da un punto all’altro del globo per disputare le 106 partite“Una scelta a suo modo rivoluzionaria, che costringerà – permettete la battuta – i protagonisti a rivedere la sostanza della loro protesta più ricorrente degli ultimi anni.