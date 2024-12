Bergamonews.it - Cittadinanza e Jobs Act, il sì della Cassazione ai referendum

Via libera aisuAct,e sicurezza sul lavoro. Ad accendere il semaforo verde la Corte Suprema di, dichiarando conforme a legge la richiesta di consultazione popolare sul “dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessioneitaliana”.Sempre nella giornata di oggi ha anche depositato un’altra ordinanza in cui il Palazzaccio ha dichiarato conforme a legge la richiesta diabrogativo o parzialmente abrogativo su alcuni punti delAct e sugli appalti, rispetto al tema dell’esclusioneresponsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici).