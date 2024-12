361magazine.com - Calcio, archiviate le accuse in Svezia contro Kylian Mbappé

Era stato accusato di stuproSospiro di sollievo per il calciatore francese in forza al Real Madrid,. Nelle ultime ore, in, sono statelea suo carico per presunto stupro.La denuncia, da parte di una donna svedese, era stata presentata nel Paese il 10 ottobre. La donna aveva raccontato di essere stata stuprata nell’hotel dove risiedeva il calciatore.La procura di Stoccolma ha comunque archiviato il caso per mancanza di prove.Leggi anche:accusato di stupro in: la sua reazione “Ritengo che le prove non siano sufficienti per proseguire l’indagine, che è quindi chiusa”, ha spiegato il pubblico ministero che stava seguendo il caso, Marina Chirakova. Il caso potrebbe riaprire in futuro ma solo in presenza di nuove prove., all’epoca del fatto oggetto delle denuncia, si trovava incon un gruppo di amici: a Stoccolma avrebbe poi passato la nottata con una cena al ristorante e una notte in discoteca.