Basket, l’Olimpia Milano a Barcellona per continuare a sognare in Eurolega

Torna in campo inper il quattordicesimo turno del torneo continentale e domani sera sarà in campo al Palau Blaugrana contro il. Un vero e proprio scontro diretto tra due squadre attualmente in zona play-in, ma che vogliono vincere per entrare nella top 6 che vale i quarti di finale europei diretti.Entrambe le squadre hanno otto successi e sei sconfitte, ma arrivano alla sfida di domani con due stati di forma diametralmente opposti. Se l’EA7 Emporio Armani, infatti, dopo un avvio pessimo (1-5) ha conquistato sette successi negli ultimi 8 turni ed è in striscia positiva inda 5 partite, ilha vinto soffrendo l’ultimo match con il Maccabi, ma era reduce da quattro ko consecutivi.Mirotic e compagni hanno messo nel mirino l’Europa nelle ultime settimane, concedendo molto in campionato, ma voglionoa vincere anche lontano dal Forum per consolidare la loro crescita.