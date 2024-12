Ilrestodelcarlino.it - Attacco, una poltrona per tre grossi calibri

Tre attaccanti per il ruolo di centravanti nell’Ancona: ormai i nomi sono chiari e corrispondono a quelli di Ameth Fall, attualmente in forza al Chieti, di Cherif Diallo, al Dolomiti Bellunesi, e di Nicholas D’Este, del Follonica Gavorrano. Tre centravanti che hanno le caratteristiche che cerca l’Ancona, ognuno dei quali con una prerogativa. Il senegalese Ameth Fall, per esempio, è alto 185 cm e con la maglia teatina ha realizzato finora otto gol in 15 partite. Il liberiano Cherif Diallo è più basso di Fall, è 181 cm, e di gol a Belluno ne ha segnato finora uno solo, ma trovando meno spazio di quanto ne sia stato riservato a Fall a Chieti. Però è un attaccante che lo scorso anno ha giocato con il Ravenna di Massimo Gadda, intuibile una predilezione in questo senso. Nicholas D’Este è il più giovane e il più alto dei tre, 188 cm, e col Follonica Gavorrano finora ha totalizzato quattro reti, anche lui giocando meno della metà degli incontri da titolare.