Atreju Crosetto contro le falsità della sinistra | Schifoso mettere in concorrenza la difesa con scuole e asili

Cala la sera sul Circo Massimo, ma la Sala Cristoforo Colombo è ancora gremita e vibrante di aspettative per il dibattito intitolato Peacekeepers: La via italiana alla costruzionepace. Ad aprire il panel, moderato dal giornalista Francesco Verderami e introdotto dal senatore di FdI Giulio Terzi di Sant’Agata, è il presidenteCamera Lorenzo Fontana, che subito va dritto al punto: «Tutto ciò che riguarda il Mediterraneo riguarda anche noi». «Il ruolo dell’Italia come pacificatore e stabilizzatore nella regione mediorientale è un ruolo fondamentale», aggiunge Fontana, affrontando poi il temaguerra in Ucraina. «Sarà difficile chiamarla pace, ma bisogna lavorare quantomeno a un congelamento del conflitto. Penso che anche negli Usa stiano riflettendo per tentare di arrivare a questo, non sarà un percorso facile, bisogna mettersi a un tavolo, ci sarà tanto da lavorare».