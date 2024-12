Tvzap.it - Antonella Clerici, perché ha condotto con gli occhiali: cos’ha all’occhio

Leggi su Tvzap.it

Durante la puntata di È sempre mezzogiorno, andata in onda giovedì 12 dicembre su Rai1,ha catturato l’attenzione del pubblico presentandosi con un accessorio insolito: un paio dirosa. La conduttrice, sempre genuina e diretta, ha spiegato immediatamente il motivo di questa scelta, scusandosi con gli spettatori. Leggi anche: “Ballando con le Stelle”: Guaccero e Pernice hanno finalmente rivelato se sono fidanzati o menoLeggi anche: Amadeus, la frecciata a Teo Mammucari in diretta Tv (VIDEO)hacon gliNella puntata del programma È sempre mezzogiorno in onda giovedì 12 dicembre alle ore 11:55 su Rai1 si è presentata in diretta con un paio dirosa.ha raccontato di essersi svegliata con una palpebra gonfia e di aver deciso di indossare gliper non mettere a disagio il pubblico, pur consapevole della sua nota avversione per le conversazioni con gli occhi coperti.