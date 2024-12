Gamberorosso.it - A Cagliari c'è un posto dove si mangiano solo seadas

Lo ammetto, quando sono in un ristorante in Sardegna il momento che attendo di più è quello del dolce, tutta colpa dell’estrema passione che provo per le(precisiamo, seada = singolare,= plurale). Formaggio filante racchiuso all’interno di uno scrigno di pasta di semola fritto e poi ricoperto con il miele, una specialità che in tanti associano alle vacanze estive, ma che come moltissime meraviglie di questa regione non ha niente a che vedere con le spiagge e il mare cristallino.ieri e oggiLe(conosciute anche come sebadas o sevadas) arrivano dall’entroterra, da zone come il Campidano, la Barbagia, l’Ogliastra e le Baronie, e venivano preparate in origine per festeggiare il ritorno dei pastori alla fine della transumanza. Una volta non si trattava di un dessert: il miele non era contemplato fra gli ingredienti e addirittura la seada costituiva un vero e proprio pasto unico.