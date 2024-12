Spazionapoli.it - Ultime mercato Napoli, offerta per Kiwior: i dettagli e la risposta dell’Arsenal

Leggi su Spazionapoli.it

Jakubè uno dei nomi accostati alper gennaio, nell’ottica di un possibile colpo in difesa: dall’Inghilterra arrivano isulla primadel club di De Laurentiis.Cercasi difensore: la priorità delin vista di gennaio sembra ormai evidente. Guardando ai titolari, Antonio Conte può contare su due garanzie come Amir Rrhmani e Alessandro Buongiorno, ma il turnover in Coppa Italia contro la Lazio ha messo a nudo uno dei punti deboli dell’organico a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Le alternative, infatti, sembrano non convincere del tutto il tecnico leccese, tra un Juan Jesus che sembra sulla via di lasciare il club e un Rafa Marin su cui evidentemente bisogna ancora lavorare.Il dado è pressoché tratto, motivo per cui le attenzioni del direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni Manna, è al lavoro per rintracciare l’occasione giusta.