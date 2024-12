Thesocialpost.it - Ucraina, clinica colpita a Zaporizhzhia: ci sono 3 morti, si scava tra le macerie

Tre persone sono state uccise e 11 ferite in un attacco missilistico russo che ha distrutto una clinica privata nella città di Zaporizhzhia. Lo ha detto il governatore regionale. I soccorritori stavano cercando le persone intrappolate sotto le macerie, ha detto sul messenger Telegram. Una persona era in gravi condizioni e due medici erano tra i feriti, ha aggiunto. Le immagini del sito nel centro della città, condivise dal governatore, mostrano persone che vengono aiutate a uscire dall'edificio gravemente danneggiato e soccorritori che lavorano tra cumuli di macerie. Le truppe russe effettuano regolarmente attacchi a Zaporizhzhia e alla regione circostante. Venerdì scorso, un attacco alla città ha ucciso 10 persone e ne ha ferite più di 20.