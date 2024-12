Bergamonews.it - Uccise il padre a coltellate, ora una perizia anche sulle ferite riportate dalla madre

Leggi su Bergamonews.it

Nembro. Incapace di intendere e volere e pericoloso socialmente. È per questo motivo che il perito nominatoCorte d’assise del tribunale di Bergamo, lo psichiatra Massimo Biza, ha dichiarato in aula che Matteo Lombardini dovrebbe rimanere ricoverato in una Rems. La stessa struttura sanitaria dove l’imputato, 35 anni, si trovafine di ottobre 2023, dato che il 29 aveva ucciso ailGiuseppe e ferito gravemente laMariangela Stella nel loro appartamento di Nembro.Il perito ha definito la personalità di Lombardini “psicotica, con assoluta mancanza di consapevolezza critica. Infatti imputa l’omicidio alla sua schizofrenia senza ravvisare la sua colpa”.Per anni l’imputato è stato in cura al Cps ma nell’estate 2023 ha interrotto i rapporti per affidarsi a una psichiatra privata.