Iodonna.it - Trasporti, scuola, sanità, sono diversi i settori coinvolti dall'agitazione nazionale indetta dal sindacato USB. I disagi saranno purtroppo assicurati, ma essere informati può attutirne l'impatto

Un altro venerdì di passione, soprattutto per chi si muove con i mezzi, ma non solo. Domani, 13 dicembre, si preannuncia di nuovo una giornata disignificativi per i cittadini italiani a causa dello sciopero generale indetto dalUSB per diverse cause, inclusa la stabilizzazione del precariato nel settore scolastico e i miglioramenti nelle condizioni lavorative in vari ambiti. L’, che ha carattere, coinvolgeràche vanno daialla, fino alla. Brutta sorpresa per i turisti a Parigi: la Tour Eiffel è chiusa per sciopero X Sciopero generale venerdì 13 dicembre: 4 ore o 24?L’coinvolge ipubblici, autobus, metropolitane, tram e treni, non però il comparto aereo che, invece, sciopererà, domenica 15 dicembre.