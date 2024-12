Justcalcio.com - Torna Berardi: giocatore di Champions League… in Serie B!

2024-12-11 07:37:28 Il web è in trepidazione:Lo scorso marzo, DomenicoSi rompe il tendine d’Achille e inizia un lungo periodo di assenza che, inizialmente, gli fa saltare l’Europeo con l’Italia. Allo stesso tempo, osservava dalla tribuna la discesa del ‘suo’ Sassuolo, orfano della sua stella. Ma Adesso èto, e praticamente allo stesso livello a cui era partito. Riporta i neroverdi inA.I loro numeri non mentono: 3 gol e 8 assist in otto partite giocate dopo il ritorno al ‘Calcio’. Anche se il suo infortunio ha messo fine al suo possibile acquisto per un grandein Italia, ora è di nuovo in corsa per gennaio. E ce n’è parecchio inB. Il secondo italiano, evidentemente, è troppo piccolo per lei.“Il Sassuolo inB è illegale, ha una rosa diA”, ha definito ‘Tuttosport’ dopo la sconfitta per 5-1 contro la Sampdoria.