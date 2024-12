Lanazione.it - Tobbiana-Las Vegas. Super sfida di Coppa

Per quasi tutte le formazioni di Terza categoria è già ora di tornare in campo: a distanza di quasi due mesi, è laFaggi a reclamare nuovamente attenzione con la seconda giornata del torneo che si aprirà oggi per chiudersi domani. E la prima gara, nonché quella sulla carta più avvincente, sarà quella che inizierà stasera alle 20,30 all’Aiazzi: ildi Fantoni riceve la visita del Lasdi Shehaj. Entrambe le squadre sono in lotta anche per le primissime posizioni del campionato e anche se non è escluso che possano in parte ricorrere al turnover, si prospetta un match equilibrato ed avvincente. Due le partite con fischio d’inizio alle 21: a Quarrata, La Libertà Viaccia di coach Sensi (ancora alla ricerca di quella continuità di rendimento e risultati che nella scorsa stagione aveva consentito al gruppo di agguantare gli spareggi-promozione) se la vedrà con il Prato Sport di Parlavecchio che sta fin qui viaggiando a corrente alternata (e di questo passo rischia di dover dire addio ai sogni di pronta risalita in Seconda Categoria).