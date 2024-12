The Agency | spiegato il finale dell’episodio 3 La vera identità del marziano e il motivo per cui l’operazione Felix è attiva

Leggi su Cinefilos.it

Theil3 Ladele ilper cuiIl terzo episodio della serie thriller politica di Paramount+ Therivela ladel “” di Michael Fassbender mentre la CIA controlla i danni del. Creata per la televisione americana da Jez e John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow, Ford v Ferrari), Theè un adattamento della serie thriller francese The Bureau del 2015, acclamata dalla critica e creata da Eric Rochant. Fassbender guida il cast di Theinsieme a Jeffrey Wright, Richard Gere, Katherine Waterson, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon e Jodie Turner-Smith.Nonostante il promettente materiale di partenza e il cast corale, Theha ricevuto recensioni contrastanti, con un punteggio su Rotten Tomatoes del 66% dopo la prima di due episodi del 29 novembre 2024.