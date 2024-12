Tvzap.it - Teo Mammucari lascia lo studio di “Belve” e insulta la Fagnani: cos’è successo davvero (VIDEO)

News tv. Teo Mammucari lascia lo studio di "Belve" e insulta la Fagnani – È finita con un sonoro "vaffa" l'ospitata di Teo Mammucari a "Belve". Dopo un diverbio con Francesca Fagnani il noto comico ha deciso di abbandonare lo studio. Tra i due non è scattato mai il feeling. La giornalista ha fatto il suo, con le solite domande, e il conduttore è apparso sin da subito infastidito. A seccare Mammucari non solo l'utilizzo del "lei", ma anche il modo in cui è stato gestito il confronto. Scopriamo insieme cos'è successo davvero.