Teo Mammucari dopo Belve pubblica gli audio WhatsApp della Fagnani

Ieri è andata in onda una delle interviste più attese delle ultime stagioni di. Per quasi una settimana abbiamo letto dell’abbandono di Teodallo studio del programma di Francesca, all’inizio non era certa la messa in onda, ma alla fine l’ufficio stampa diha fatto sapere che i quindici minuti circa di girato sarebbero stati trasmessi in versione integrale, senza nessun tipo di taglio e così è stato. Il conduttore è apparso polemico e poco a suo agio fin dall’inizio, non appena Francescagli ha dato del lei: “Ma perché ora mi dai del lei? Prima mi davi del tuo. Io sono quello che vedete, sia qui, che dietro le quinte“.Poco prima di alzarsi dallo sgabello lo showman è sbottato: “Scusami, ma non penso di poter andare avanti. Pensavo fosse un programma più scorrevole.