Tennis Club Crema conquista lo scudetto Serie A1 dopo 37 anni

Non poteva che passare attraverso unainfinita di emozioni lodiA1 a squadre vinto dal, tornato sul tetto d’Italia a distanza di trentasettedall’ultimo trionfo in campo nazionale. La vittoria al cardiopalma per 4-3, ottenuta sui campi indoor del Circolo della Stampa Sporting di Torino ai ddel TC Rungg Sudtirol, è giunta al termine di un doppio di spareggio da non consigliare ai deboli di cuore e ha premiato la costanza della squadra presieduta da Stefano Agostino, che negli ultimi undicisi era spinta fino alla semifinale in ben quattro occasioni, fallendo però tutte le volte l’approdo alla sfida decisiva. Stavolta il destino non ha voltato le spalle al circolo lombardo, in una giornata in cui non erano bastate sei partite per decretare il vincitore del trofeo, rimandato ad un match di spareggio in cui Samuel Vincent Ruggeri e il romeno David Ionel hanno prevalso su Federico Gaio e Maximilian Figl per 5-7, 7-5 10-7, rimontando da 4-7 nel super tiebreak decisivo.