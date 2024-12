Ilrestodelcarlino.it - Precipitazioni anomale nel Cesenate: allerta meteo e fiumi in piena

come quelle di questi giorni sonoin questo periodo dell’anno. Una pioggia fitta e insistente da domenica fino a oggi è caduta nel, provocandoe paura. "Da domenica a ieri – spiega ilrologo Pierluigi Randi – sono caduti nelda 70 a 80 millimetri di pioggia, con qualche punta di 90 millimetri sulla pianura e 120 millimetri sui rilievi. E’ stato un evento di pioggia intensa ma non paragonabile a quello che ha colpito Cesena nel maggio 2023. In questi giorni è caduta una quantità d’acqua molto minore, per fortuna, rispetto all’alluvione del maggio 2023 quando ci furono due eventi di pioggia estrema molto ravvicinati nel tempo. Nel maggio 2023 caddero in 24 ore sull’appeninooltre 200 millimetri d’acqua". Secondo ilrologo Randi la maggior parte della pioggia di questi giorni è caduta lunedì, con cumulate di 60 millimetri in pianura.