Nosferatu | il capolavoro di Murnau rivive con l' adattamento musicale di Qqru Iriondo e Nuccini

Le parole risultano superflue davanti al potere della musica. Non c’è frase più indicata, pensando a quello che abbiamo assistito il 3 dicembre scorso al salone Snaporaz di Cattolica. In scena il film, ildi Friedrich Wilhelm, con il suo modernorealizzato da Karim, Xabiere Corrado. L’unicità del film è dovuta alla difficile storia dell’opera. Un’unica copia è sopravvissuta alle cause legali con la famiglia dello scrittore irlandese Bram Stoker. Il film riprende il celeberrimo Dracula, ed è arrivato fino a noi grazie alla lungimiranza di. La trama, sempre molto avvincente, racconta la storia di una giovane coppia intralciata dalla figura del vampiroassetato di sangue e che tenta in ogni modo di separarli.