Natale solidale a Sacconago | distribuzione cibo con ' Diamoci una mano'

Il giorno dinessuno deve essere escluso dalla gioia della festa. Per questo i ragazzi del progetto “una” organizzano unadia domicilio alle persone in gravi difficoltà. Sabato dalle 15 alle 17 presso la chiesa parrocchiale nel rione dici sarà il punto di raccolta dei viveri. A questo seguiranno altri due appuntamenti: il 21 e il 23 dicembre. "Quello di quest’anno – spiega Matteo Vago, tra i promotori dell’iniziativa - sarà per noi un evento speciale, perché sono passati 10 anni dalla nostra prima piccola. Nel 2014 aiutammo 7 persone, ora riusciamo a portare più di 200 pasti il giorno di. In un mondo dove ci si nasconde dietro nickname o profili segreti, noi ragazzi vogliamo metterci la faccia e il cuore portando la serenità e la felicità tipiche del giorno dia chi purtroppo vive sulla propria pelle momenti difficili, condividendo un pasto caldo e un sorriso con chi un pasto fatica a permetterselo.