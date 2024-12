Lanazione.it - Morti sul lavoro, un dolore sempre più forte. La mamma di Luana: “E’ un bollettino di guerra”

Prato, 11 dicembre 2024 – “Ogni volta che sento di tragedie simili iltorna fuori piùdi prima. Lunedì pomeriggio non ho fatto a tempo a spegnere il televisore mentre c’era il telegiornale. Il mio nipotino di quasi 9 anni ha sentito deia Calenzano e mi ha detto ’Nonna, vai e grida piùdi prima: bastasul’”. Emma Marrazzo torna a esprime il suoper le persone che hanno perso la vita nella tragica esplosione avvenuta lunedì mattina al deposito di carburante Eni. Per Emma è come se sua figlia,D’Orazio (l’operaia di appena 22 anni, madre di un bimbo che all’epoca aveva cinque anni e mezzo, stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando la mattina del 3 maggio 2021), venisse uccisa nuovamente. In questi tre anni e mezzo dalla scomparsa di, Emma ha portato avanti una coraggiosa battaglia perché venisse approvata una nuova legge sull’omicidio sul, e una campagna sulla sicurezza sul