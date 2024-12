Ilrestodelcarlino.it - ’Medusa, l’inganno degli dei’: l’Olimpo arriva al teatro delle Api

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella sequela di sold out delApi, rientra anche quello di stasera (ore 21,15) segno della grande attesa e curiosità che c’è per la prima assoluta di ‘Medusa –, per la regia di Simone Rossetti. Una nuovissima produzione interamente made in Marche, un musical inedito e unico, che rivisita in maniera originale e coinvolgente, il mito classico della gorgone Medusa e tocca il tema, di cogente attualità, della violenza sulle donne, invitando a una riflessione sui valori della vita. Sul palco, Rachele Morelli veste i panni di Medusa (è anche direttrice di compagnia) mentre Luca Bottoni interpreta Perseo. Sul palco, un cast di 25 attori che si muovono con coreografie ideate da Paolo Ciferri e curate da Ombretta Ciucani e Giulia Malaspina, su scenografie imponenti e importanti, in uno spettacolo realizzato con la massima cura sia nei costumi, che nella fotografia oltre che nelle musiche originali di Andrea Postacchini e Marco Ferroni.