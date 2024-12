Gamerbrain.net - Marvel Rivals si aggiorna con tante correzioni

Come riportato sul sito ufficiale, è stato rilasciato un nuovomento correttivo per, il quale apporta una lunga serie di modifiche, migliorie eall’intera esperienza, sia su PC che Console.TUTTE LE PIATTAFORMESi parte dalleapportate a tutte le piattaforme, le quali riguardano principalmente la risoluzione di alcune problematiche che affliggevano il titolo:GeneraleMiglioramenti ai video: Risolto il problema della deviazione della mira e dei ritardi durante la riproduzione di Highlights e registrazioni.Crash e salvataggi: Modificare la destinazione degli Highlights non causerà più crash.Skin mancanti: I giocatori che entrano in Quick Match come sostituti ora visualizzano correttamente i costumi equipaggiati degli eroi.Schermata eventi: Risolto un errore che impediva la corretta visualizzazione dei progressi delle missioni stagionali.