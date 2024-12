Liberoquotidiano.it - Mamma uccisa dal camion sulle strisce, il testimone: "Ho visto cos'ha fatto l'autista"

"Un grossol'ha investita mentre stava attraversando, io ho urlato ma lui non si è fermato". È questo, in sintesi, il racconto di un uomo che avrebbe assistito all'impatto mortale tra un tir e una donna di 34 anni che stava attraversandopedonali con i figli piccoli nel passeggino all'incrocio tra viale Scarampo e viale Serra, a Milano. L'uomo, originario della Romania, ha raccontato di aver assistito all'incidente. Sul posto la polizia locale di Milano sta terminando i rilievi, mentre il corpo della donna è stato portato via dall'asfalto e il transito è stato riaperto alle auto.