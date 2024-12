Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: delusione Pilato, è fuori in batteria! Avanti Curtis, Morini, Viberti e Cerasuolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINGLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI13.23: L’Australia vince con 1’37?77 e si porta al comando con il record dell’Oceania alla classifica, seconda la Spagna con 1’39?11. Ora Polonia, Giappone e Gbr11.22: Ai 100 Australia, Spagna, Hong Kong11.19: Vittoria a sorpresa della Croazia con 1’39?16, secondo posto per una dimessa Cina con 1’39?37. Resta in testa la Bielorussia. Ora l’Australia11.15: La Bielorussia vince la primadella 4×50 mista mista in 1’39?0711.10: Saranno Mora,, Di Pietro e Tarantino a cercare di dare all’Italia la qualificazione alla finale della 4×50 mista mista. Sei le batterie previste, azzurri nell’ultima11.09: La padrona di casa Keselyt che in questa gara è anche salita sul podio in passato, si aggiudica l’ultima serie “lenta” degli 800 sl donne con il crono di 8’18?04 che la pone in testa alla graduatoria10.