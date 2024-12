Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: debutta Benedetta Pilato, Curtis nei 100 sl

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella seconda giornata dei Campionatidiinprogramma a Budapest in Ungheria. Velocisti e ranisti al mattino e al pomeriggio qualche carta da medaglia per l’Italia nella seconda giornata del Mondiale inche va in scena alla Duna Arena di Budapest. L’Italia cerca gloria in un panorama di altissimollo in questa seconda sessione di gare che potrebbe riservare diverse soddisfazioni ai colori azzurri.La seconda giornata di gare del Mondiale di Budapest inizia con una gara molto attesa in casa azzurra, le batterie dei 100 stile libero donne. Fari puntati su Sarache a Riccione ha sfiorato il record italiano di Federica Pellegrini ma anche su una Sofia Morini in grande crescita.