Ilgiorno.it - Linea ferroviaria Rho-Parabiago: lavori proseguono tra incertezze legali e ambientali

per il potenziamento dellatra Rho eproseguiranno, ma sotto l’ombra dell’incertezza. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dal Comitato di cittadini contrario al progetto, rimettendo in discussione la validità dell’iter approvativo. Tuttavia i cantieri andranno avanti fino a un pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato. Il progetto, che prevede la costruzione del quarto binario nella tratta tra Rho e, era entrato nel vivo nelle ultime settimane, ma la sentenza del Tar ha annullato l’ordinanza firmata il 28 giugno 2023 dal commissario straordinario di Rfi, Vera Fiorani, che approvava il progetto definitivo. Al centro della disputa, la Valutazione di impatto ambientale (Via), ritenuta troppo datata per essere ancora valida.