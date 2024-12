La torta di mele mia nonna la preparava in teglia ecco la ricetta!

Leggi su Donnaup.it

Ladimialainla!C’è qualcosa di speciale nei dolci che richiamano i ricordi di famiglia, e questadi, ispirata alladi mia, non fa eccezione. È un dolce facile da preparare, soffice e incredibilmente buono. Inoltre, grazie al tocco della mia amica nutrizionista, so che ogni fetta ha solo 140 calorie! Genuina, sana e irresistibile: proprio come le ricette di una volta.Ladimialainla!Ingredienti per 8 porzioni200 g di farina100 ml di latte100 g di zucchero (o 60 g di stevia per una versione light)10 g di lievito per dolci4a piacere2 uova1 bustina di vanillinaBurro (quanto basta per ungere la)Preparazione1. Prepara leLava accuratamente lee asciugale con un panno pulito.