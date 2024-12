Il Real Madrid ottiene la tanto agognata vittoria della Champions League

Leggi su Justcalcio.com

Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals:Ilha ripreso la sua vacillante stagione dicon le superstar Kylian Mbappe, Vinicius Junior e Jude Bellingham che hanno segnato in un'emozionanteper 3-2 contro la capolista Atalanta.Ilha dovuto sfruttare la fortuna quando Mateo Retegui ha tirato alto da davanti alla porta nei tempi di recupero quando ha avuto un'occasione d'oro per pareggiare la partita.Solo la loro terzanella rinnovata fase di campionatocompetizione lascia i 15 volte campioni nelle posizioni dei playoff senza teste di serie al 18° posto.Anche il Paris Saint-Germain ha ottenuto unanecessaria, battendo il Salisburgo 3-0 e piazzandosi all'ultimo posto dei playoff al 24esimo posto.