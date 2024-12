Iltempo.it - Il Re Felipe VI e la Regina Letizia entrano in Aula a Montecitorio, la standing ovation

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2024 I reali di Spagna a Roma per una visita di Stato in Italia. Dopo dieci anni dal primo viaggio ufficiale diin Italia. I Reali spagnoli, che quest'anno festeggiano i vent'anni di matrimonio, tornano per una visita ufficiale a Roma e Napoli, ricambiando così quella del presidente Mattarella del 2021. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev