Ilrestodelcarlino.it - I ristoranti premiati in Emilia Romagna nella guida 2025 del Touring Club

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 dicembre 2024 – È stata presentata oggi lad’Italia” delitaliano, diversi i riconoscimenti conquistati in. Laè un punto di riferimento storico per i viaggiatori, in grado di offrire non solo un repertorio di indirizzi dove mangiare, ma anche una mappa di suggerimenti per vivere esperienze enogastronomiche interessanti sia nelle grandi città che nei piccoli borghi italiani. A cura del critico gastronomico Luigi Cremona, laintende promuovere un turismo consapevole e sostenibile, attento alla qualità e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Numeri e riconoscimenti Lasegnala innanzitutto 2.000, tra cui spiccano i 45 che sfiorano l’Olimpo, con chef di prestigio assoluto; gli oltre 260 firmati ‘Cucina d’autore’, dove i piatti sono impeccabili; e gli oltre 1080con il simbolo ‘Buona cucina’, di impronta regionale e familiare.