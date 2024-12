Movieplayer.it - Frankenstein: Andrew Garfield rivela perché ha abbandonato il film di Guillermo del Toro

La star di The Amazing Spider-Man ha svelato il motivo dell'addio al progetto del regista messicano.sta vivendo un periodo particolarmente florido della propria carriera ma c'è un progetto al quale avrebbe voluto fortemente partecipare e che ha dovuto abbandonare. Si tratta del nuovodidel. Intervistato da Deadline,ha confessato di essere rimasto deluso per aver dovuto rinunciare al ruolo del mostro dinel prossimo adattamento del regista messicano. A sostituirlo nelè stato Jacob Elordi. Rammarico Il motivo dell'abbandono del progetto è semplicemente legato alla nutrita agenda di, che dopo il successo di We Live in Time è stato molto impegnato e richiesto e .