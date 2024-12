Biccy.it - Famosa cantante su Teo Mammucari a Belve: “Incommentabile”

Se Ilary Blasi è una vera Chilhavister e non si perde nemmeno una puntata di Chi L’Ha Visto, Noemi invece è una fan die da anni segue e commenta su Twitter il programma di Francesca Fagnani (di cui è anche stata ospite due anni fa). Laera incollata davanti allo schermo della tv anche ieri sera e alle 22, proprio mentre andava in onda la breve intervista a Teoha detto la sua con un commento breve, ma efficace: ““, con tanto di faccina gelata.Migliaia di like e repost, in poche ore il tweet di Noemi è stato tra i più popolari con l’hashtag ‘’. E a giudicare dalle risposte al commento, sono in molti a pensarla come lei: “Non si manda a quel paese una signorina”. “Si è seduto con l’idea di andare per la sua strada ed è andato a sbattere”. “La Fagnani si è comportata con lui come con tutti gli altri ospiti”.