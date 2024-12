F1 la griglia del 2025 | il paddock accoglie tre rookie sei team cambiano lineup

Leggi su Sportface.it

La stagione 2024 di F1 è giunta al termine, ma sono già in corso i preparativi per il prossimo anno. Ilsi rinnova e lo fa drasticamente. Sono solo tre iche hanno già confermato le proprie: McLaren – con Norris e Piastri – Aston Martin – con Alonso e Stroll – e Red Bull, che ha sotto contratto Verstappen e Perez. I Campioni del mondo 2023 potrebbero però decidere di sostituire Sergio Perez, con i vertici che si riuniranno per prendere una decisione nei prossimi giorni. In attesa della scelta di Red Bull, Racing Bulls –satellite della squadra di Milton Keynes – non ha ancora annunciato la propria. La squadra con base a Faenza ha disputato il 2024 con Yuki Tsunoda, affiancato prima da Daniel Ricciardo e poi da Liam Lawson. In caso di licenziamento di Perez, sarebbe uno tra il giapponese e l’australiano ad affiancare Verstappen.