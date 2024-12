Nerdpool.it - Enotria: The Last Song disponibile da domani su Xbox Series X|S

Lo spettacolo di: Theè pronto a stupire i videogiocatori di tutto il mondo suSX a partire dal 12 dicembre. Sviluppato da Jyamma Games, la casa di sviluppo italiana che ha fatto della sua terra un videogame, questo RPG d’azione conduce i giocatori in una regione soleggiata, attanagliata da una piaga eterna e contorta, nota come Canovaccio. Nei panni di un personaggio senza Maschera, spetta al giocatore liberare il mondo di gioco dagli Autori, entità che tirano i fili di un macabro e perpetuo spettacolo.Contraddistinto, rispetto ad altri esponenti del suo genere, da atmosfere soleggiate e ispirate ai paesaggi italiani,: Theè un videogioco d’azione in stile Souls dalle meccaniche peculiari. Durante l’avventura sarà infatti possibile indossare le Maschere degli avversari sconfitti in duello, modificando di conseguenza il gameplay e l’approccio agli scontri con i nemici.