Edoardo Bove il cardiologo spegne le speranze sul calcio

Il giovane centrocampista della Fiorentina,, sta affrontando una delle sfide più complesse della sua carriera, non sul campo da, ma dal punto di vista medico. Recentemente sottoposto a un intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, la sua storia ha aperto un importante dibattito sulla gestione delle patologie cardiache in ambito sportivo. A fare luce sulla questione è il dottor Daniele Andreini,presso l’IRCCS Galeazzi di Milano, intervistato da La Gazzetta dello Sport.Perché un Defibrillatore Sottocutaneo?“È stato scelto questo tipo di dispositivo, e non uno classico, considerando l’età del ragazzo. Nei giovani, che potrebbero portarlo per un lungo periodo, si preferisce questa opzione perché, non essendo inserito direttamente nel cuore, riduce significativamente il rischio di infezioni e complicanze che possono avere conseguenze anche gravi”, spiega il dottor Andreini.