Ebrei a Gorizia Il libro esoterico | a Mosaici d’Europa

Prosegue con un’intervista-concerto a Carlo Michelstaedter, a cura del critico musicale Marco Maria Tosolini, la programmazione di “”: la rassegna organizzata dal Teatri Stabil Furlan, con la collaborazione organizzativa di Antonio Devetag, e promosso dalla Regione Autonoma Fvg, dal Comune di, dall’ARLeF e Fondazione Carigo, in collaborazione con i Comuni di Cormons, Capriva del Friuli, Vila Vipolže e del Kulturni Dom.L’appuntamento è per mercoledì 11 dicembre, dalle 18, alla sala “Incontro” di San Rocco (via Veniero 1). Ad andare in scena sarà un’intervista in musica per capire il lato piùdell’ebraismo, della cabala, per cercare di penetrare il mistero del capolavoro del filosofono Carlo Michelstaedter (1887-1910). La sua è una figura di primo piano nel panorama della filosofia europea del primo ‘900, nonché della tradizione della filosofia civile italiana.