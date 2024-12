Lanazione.it - È ancora tempo di abbonarsi alla stagione «straordinaria» del Teatro Signorelli

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 novembre 2024 – Sonodisponibili gli ultimi abbonamentideldi Cortona. Fino al 16 dicembre è possibile acquistare uno dei due pacchetti di ingressi per godere degli spettacoli in programma. Sono undici gli appuntamenti organizzati in due turni di abbonamento secondo la programmazione condivisa fra Amministrazione comunale, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Accademia degli Arditi. Dal 17 dicembre saranno in vendita i biglietti per i singoli spettacoli che inizieranno il 18 dicembre con il Concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana (turno giallo), diretta da Diego Ceretta. Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti del doppio appuntamento di martedì 14 (turno giallo) e mercoledì 15 gennaio (turno verde) «Ti sposo ma non troppo».