Dove vedere in tv Milano-Calcit Kamnik, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 11 dicembre (ore 19.00) si gioca, incontro valido per la fase a gironi della2024-2025 di. La compagine meneghina tornerà in scena nella massima competizione continentale dopo la sconfitta rimediata due settimane fa sul campo del VakifBank Istanbul: perso le scontro diretto con la corazzata turca, le rosablù potranno rialzare la testa incrociando l’abbordabile compagine slovena.inseguirà la quarta vittoria nella manifestazione, con l’intento di rimanere a un successo e tre punti di distacco dalle anatoliche per provare a battagliare per il primato nel gruppo C in occasione della sfida di ritorno. Ricordiamo che ai quarti di finale si qualificano esclusivamente le prime classificate dei cinque gironi, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno i playoff.