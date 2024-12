Liberoquotidiano.it - Da Messi e Ronaldo alle giovani promesse: grazie a K-Fans, la tecnologia AI applicata allo sport, nasce in Italia il database mondiale per lo scouting

(Adnkronos) - Milano, 11 dicembre 2024. Un modello di inclusione per tutti nel mondo del calcio:ai dati digitalizzati di prestazione nuove opportunità perivi, calciatori,natori e procuratori. K-, azienda leader nell'innovazione tecnologicaal mondo dello, presenta K-, ovvero la maglia con sensori dedicatae ai non professionisti, in particolare, ma non solo, ragazze e ragazzi delleli e calciatrici e calciatori dilettanti. Alla maglia è collegata un'app: chi vuole potrà condividere i propri dati in unche sarà poi a disposizione di chi fa, come ad esempio i procuratori.La piattaforma che uniscee passioneivaK-è molto più di un semplice strumento per gli appassionati di. Si tratta di una piattaforma integrata che consente agli utenti di immergersi nel mondo delloin modo interattivo e personalizzato.