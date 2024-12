Quotidiano.net - Cura dei piedi, la beauty routine invernale da fare a casa in poche mosse

Leggi su Quotidiano.net

L'inverno, tra scarpe pesanti, calze umide e poco traspiranti e frequenti sbalzi di temperatura, può mettere a dura prova la circolazione e il benessere dei, causando la secchezza e l’ispessimento della pelle in questa parte delicata del corpo, soprattutto sui talloni e sulle piante. Passaggi chiave Per unacompleta, basta cominciare con un pediluvio. Si immergono iin acqua tiepida o calda, ma non bollente, per circa una ventina di minuti, aggiungendo bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale come quello di lavanda, menta, tea tree, dalle proprietà antifungine e lenitive. In alternativa, si può usare un detergente specifico o del sale, ideale per chi trascorre molte ore senza sedersi. Successivamente, è il momento di esfoliare. Lo scrub aiuta a rimuovere le cellule morte e la pelle secca, concentrandosi maggiormente nelle zone più ispessite.