Canzoni di Natale, i brani più belli da ascoltare sotto l’albero

La creazione di una playlist natalizia è ormai una tradizione per molti, che si immergono nel clima festivo anche scegliendo i classici più amati del repertorio musicale che celebra l’atmosfera di questo periodo e predispone gli animi con rinnovato entusiasmo. Ecco una selezione deipopolari più iconici di sempre, diventati parte integrante della colonna sonora di questo momento dell’anno, magico e speciale. ‘Jingle Bells’ Composta nel 1857 da James Lord Pierpont, inizialmente per il Giorno del Ringraziamento, è uno dei pezzi più amati dai bambini, ma anche da molti adulti, e rimane un must in ogni playlist natalizia. ‘Jingle Bells’, inoltre, detiene il Guinness World Record come prima canzone suonata nello spazio: fu trasmessa il 16 dicembre 1965 durante il volo spaziale Gemini 6A della NASA.