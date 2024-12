Lapresse.it - Campo largo, Conte: “Problema non è arrivare a Chigi, ma cosa fare dopo per cambiare l’Italia”

“Nessuna minaccia, massima disponibilità al dialogo. Per noi non è importante soltanto formulare una proposta di governo, ma la qualità, la solidità e la credibilità di questa proposta. E ovviamente che ci siano forze progressiste affidabili. Abbiamo il tempo per costruire il nostro primo obiettivo: un’alternativa seria a questo governo e a queste destre, che si stanno dimostrando, a nostro avviso, incapaci. Però ilnon èsolo a, mafai dal giorno successivo perdavvero”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, rispondendo, all’esterno di Montecitorio, a chi gli chiedeva se l’appello a un programma progressista come base necessaria per un percorso comune potesse essere una minaccia nei confronti del PD.L’ex premier risponde poi anche in merito alla partecipazione del Movimento, in Europa, al gruppo ‘The Left’, anche alla luce della definizione di “progressismo indipendente” con la quale i pentastellati stanno rimarcando una distanza dalla ‘sinistra’: “Noi siamo nel gruppo ‘The Left’, che è un gruppo molto composito”, ha specificato