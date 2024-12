Ilgiorno.it - Camminata dei Babbi Natale in memoria del sindacalista

La slitta diche trainava il volontario Mauro Tresoldi (nella foto) di Turano Lodigiano, scomparso il 15 novembre scorso, a 56 anni, sulla provinciale 26 a Cavenago d’Adda, in seguito a un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua Vespa, correrà di nuovo. E lo farà in occasione del primol dedicato all’exe cancelliere del Tribunale di Lodi. "La slitta è stata donata alle associazioni in suo onore – spiega la volontaria Rosita Lunati –. Ci metteremo sopra una targhetta col suo nome e una dedica e la faremo rivivere, per il bene della gente, come amava fare lui, primo paladino della beneficenza". La famiglia ha dato il suo benestare e le associazioni del territorio, in cui lo scomparso era sempre attivo, gli hanno quindi dedicato la prima “dei“ prevista il 21 dicembre, alle 15.