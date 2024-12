Gqitalia.it - Ben Whishaw su Black Doves: «Mi piaceva l'idea di un ragazzo queer che fa il killer a contratto»

-SPOILER ALERT - Questo articolo contiene importanti spoiler su-Non capita spesso di vedere sullo schermo un assassino apertamente gay. IlSam interpretato da Bennella deliziosa serie spydi Joe Barton potrebbe essere il primo degno di nota, almeno che io ricordi. Non solo elimina i suoi nemici con l'efficace spietatezza di uno Sciacallo o di un Bond che si è dato alla macchia, Sam è anche estremamente credibile come gay londinese, con il proprio gruppo di amici, la sua lingua pungente e un ex che non riesce a dimenticare.Inoltre, è un personaggio allain tutto e per tutto: infinitamente nevrotico, con occhi sbarrati che sfrecciano tra una battuta e l'altra. Il pensiero che il suo Q potrebbe essere così se prendesse in mano la PPK è abbastanza inevitabile.