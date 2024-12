Iltempo.it - Ascolti tv, Libera senza rivali. Belve rischia di mangiarsi Tom Cruise

Solito martedì sera televisivo ricco di programmi, quello di ieri 10 dicembre 2024. Ma come saranno andati glie i dati Auditel? Vediamo subito. Su Rai1 la fictioncon Lunetta Savino conquistare il 18.6% di share pari a una media di 3.422.000 spettatori, in crescita rispetto alla scorsa settimana. Su Canale5, il film Top Gun: Maverick con Tome Val Kilmer sigla invece l'11.1% pari a 1.834.000 affezionati Su Rai2,condotto da Francesca Fagnani - ospiti Teo Mammucari, Tina Cipollari, Elena Sofia Ricci e Valeria Bruni Tedeschi - ha interessato una media di 1.817.000 spettatori pari al 10.6% di share (presentazione: 1.555.000 - 7.2%) in netta crescita rispetto a sette giorni fa e terzo programma più visto in prime time. Su Rai3 Amore criminale - Storie di femminicidio con Veronica Pivetti ha radunato una media di 896.