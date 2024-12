Ilnapolista.it - Amorim si è reso conto che il suo lavoro allo United è più difficile di quanto immaginasse (Daily Mail)

Secondoriporta il, “Rubenteme che l’incarico al Manchestersia piùdipensasse“.Leggi anche: Nemmenoriesce a risollevare lo, se poi anche Onana combina papere. (Telegraph)Perarrivare a metà stagione significa che non può apportare tutti i cambiamenti che vorrebbeLa sua opera di ricostruzione è stata rallentata dalle due sconfitte consecutive contro Arsenal e Nottingham Forest. Per“è solo la seconda volta che subisce sconfitte consecutive in campionato da allenatore“.Prima di arrivare al Manchesternon aveva perso una partita di campionato in tutto l’anno. “Ma con una squadra in difficoltà, le decisioni impopolari di Sir Jim Ratcliffe e l’uscita del direttore sportivo Dan Ashworth, il portoghese ritiene che ilsia “più complicato” di quello inizialmente previsto“.