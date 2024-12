Tarantinitime.it - 1.800 minori a scuola di delfini e biodiversità marina con la JDC

Tarantini Time QuotidianoSono iniziate le attività della Jonian Dolphin Conservation, l’associazione di ricerca scientifica impegnata da quindici anni nello studio e nella tutela dei cetacei nel Golfo di Taranto, realizzate nell’ambito di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativale.Il progetto, le cui attività si svilupperanno nell’arco di tre anni, è a favore deidi Taranto e provincia e intende attuare un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che punti a favorire un nuovo rapporto con l’ambiente e coinvolga le imprese culturali e creative.In questi tre anni, in particolare, le attività della JDC saranno svolte a favore di 1.800: disabili, BES e DSA, e normodotati in condizioni di svantaggio sociale o educativo; laddove possibile si prevede l’organizzazione di gruppi misti per favorire la massima inclusione.